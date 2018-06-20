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20.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Вооруженные силы, Сюжет дня, Украина

Украинское ноу-хау: подводные танки


В учебном центре Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, расположенном в поселке Десна Черниговской области, военнослужащие во время учений попробовали ездить на танках по дну рва с водой, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба 169-го учебного центра ВСУ в Facebook.

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“Вслед за преодолением водных преград бронетехникой в центре восстановили и еще одну дисциплину — легководолазную подготовку”, — говорится в сообщении.

Для учений вырыли и заполнили водой ров длиной 150 метров и шириной 20 метров. Сначала военнослужащие спускаются по лесенке с поручнями, чтобы пройти водолазную подготовку и попробовать походить под водой, и затем уже садятся в танк и едут по дну рва.

Такие тренировки, отмечают специалисты, являются не только полезными, но и необходимыми. Ведь в случае реальных боевых условий с танком может случиться что угодно, например во время преодоления водной преграды он может заглохнуть под водой. И экипажи должны быть и психологически, и физически готовыми к тому, чтобы уметь действовать в экстренной ситуации.

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