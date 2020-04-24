Украинское образование штампует кадры для клубничных плантаций – юрист

24.04.2020, Киев, Игорь Петров

В украинских школьных учебниках содержится унылое вранье про историю Украины и события последних лет.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское образование не дает гарантий нормального будущего для наших детей. То, в каком состоянии оно сейчас находится – это для клубничных плантаций в другие страны.

Я беру учебник своего десятилетнего ребенка, и там зачем-то написано (зачем вообще рассказывать об этом?), что Соглашение об ассоциации – прекраснейший документ, гарантировавший Украине вступление в ЕС. Чуть чаем не подавилась.

Я как человек, участвовавший в его разработке, продвижении и даже парафировании, могу сказать, что оно не содержит ни единой гарантии вступления в ЕС. Там нет даже намека на приближение к ЕС.

Нам запрещали этот вопрос поднимать европейцы. Но нашим детям рассказывают это унылое вранье, про историю Украины, про документы, которые она подписала, про события последних лет.

И это вранье существует за государственный счет. Образовательная реформа Порошенко продолжается Зеленским. Его командой проголосован закон, разделивший украинских детей на три сорта – украиноговорящие, говорящие на языках стран ЕС и иные, т.е. русскоязычные. Вот, что самое страшное», – предупреждает юрист.