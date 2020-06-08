Украинское образование стремительно деградирует вместе с государственным управлением

08.06.2020, Киев, Игорь Петров

Учебные программы в украинских школах сокращаются, число школ уменьшается, детей учат непонятно чему.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Будут сокращаться программы, они уже сокращаются. Как вы знаете, точные науки объедены сейчас в один предмет – зачем отдельно изучать алгебру, физику, химию? Будет предмет «естественные науки», будет малое количество часов на его изучение. Детям на родном языке, если это язык не украинский, учиться запрещают. Учителей сокращают.

Сейчас финансирование школ будут также сокращать а школы оптимизировать так, как это сделали с медициной – заставлять хотят детей в опорные школы, а их родные школы, которые рядом, ликвидировать для того чтобы экономить государственный бюджет. В принципе все, что делается в последнее время, в последние годы – это изменение программ.

Нас, наших детей лишили возможности читать настоящих классиков – Булгакова, Гоголя, Шолохова, Паустовского. То, что сейчас считают дети (я сама мать) не на одну голову не налазит. Я беру учебники и нахожу регулярные, постоянные ошибки. Я звоню преподавателю: говорю мы не можем решить кроссворд, посмотрите: «самая яркая звезда созвездия Большого Пса», очевидно, Сириус, а почему там 11 букв?

Или, например, вот зачем это в четвертом классе написано: Украина всегда мечтала о ЕС и подписала соглашение об ассоциации, гарантировавшее Украине членство в ЕС. Звоню учителю, говорю: ну это же ложь, там же это не просто не упомянуто, это в принципе противоречит желанию ЕС для того чтобы мы никуда не вступали.

И вот такой постоянно. Я беру учебники своих детей и я просто в шоке. И это происходит с каждым родителем», – сказала Лукаш.

По ее словам, президент Владимир Зеленский – недостаточно образованный человек и свое окружение он набирает из таких же некомпетентных людей, чем и объясняется «кадровый голод», о котором он говорит.

«Поэтому проблема Зеленского это, в том числе, проблема его образования. Глядя на то как он регулярно читает свои обращения с суфлером и как сбивчиво формулирует свои мысли на своих пресс-конференция, хочу сказать ему, что начинать нужно с себя, с собственного образования, с образования собственного окружения. И тогда он по-настоящему ощутит кадровую проблему.

А кадровая проблема Зеленского – она же не только в том, что он не может выбирать людей. Кадровая проблема – в том что он предпочел воле 75% избирателей порохоботню и соросятню. Кадровая проблема Зеленского – в том, что он окружил себя людьми, безусловно, некомпетентными, но очень близкими. Он избрал близких людей, которые никогда ничем не занимались.

Кадровая проблема Зеленского – в том, что нормальный менеджер к нему работать не пойдет, а я общаюсь с лучшими менеджерами этой страны. На этот подыхающий «Титаник» за команду не пойдет никто для того чтобы разрушить свою карьеру и копать могилу любимой стране. Никто не пойдет. Поэтому у него кадровая проблема. Она в голове. А проблема не может решить сама себя.

У нас будет продолжаться эта шмыгалевщина. Одни шмыгаль будет заменяться другим шмыгалем, третьим шмыгалем для того чтобы выпускался пар. Но суть этой проблемы – в ее носителе, а носитель этой проблемы – Зеленский. Вот эти все новые лица – они кем оказались? Или случайные люди, бродившие мимо – «иди сюда, будешь премьером, как твоя фамилия? Гончарук? иди работай» или это соросятня и порохоботня, очевидная с большими хвостами, объединившиеся в едином угаре вокруг Зеленского.

Или есть несколько нормальных вменяемых людей, но они только подчеркивают кадровое правило которое работает при Зеленском – из плохого он всегда выбирает худшее», – резюмировала экс-министр.