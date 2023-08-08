Украинское общество готовят к похабному миру – Бортник

Заявлениями о тотальной мобилизации на Украине, о запрете на выезд из страны мужчинам даже после окончания войны, украинская власть может готовить население к унизительному для страны миру.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, обществу предлагают либо воевать, причем каждому жителю, либо согласиться на компромиссы.

«За этим кроется определенная стратегия. Мне кажется, что если сопоставить заявление Денисенко, который близок к власти, о том, что необходимо не пускать мужчин за рубеж три года и даже больше, после окончания войны для того, чтобы сохранить трудовой потенциал Украины, с заявлениями, например, Верещук, других спикеров власти относительно того, что надо вести тотальную войну, что нельзя расслабляться, нельзя ходить по клубам, вечеринкам, пока солдаты гибнут, пока люди воюют. Мне кажется, что, возможно, за этим кроется или очередной этап накручивания общественного мнения для мобилизации, или для обоснования определенных действий власти в части более серьезной мобилизации, реквизиции активов, принятия законодательных актов об ужесточении уже существующих механизмов и технологий мобилизации», – сказал политолог.

«Или это умышленно создается страшилка для того, чтобы украинцы были готовы принять какой-то похабный мир. Спикеры власти хором кричат последние месяцы в отношении того, что победить мы можем только в том случае, если начнем вести тотальную войну. Вся наша экономика, все общество станут под ружье, будут обеспечивать потребности армии, потребности фронта. А если этого не делать, то мы не сможем победить в войне и сценарии могут быть плохими. Поэтому, возможно, это риторика ужесточения направлена на то, чтобы украинцы подумали: «А готовы ли мы терпеть это дальше или необходимо соглашаться на возможные сценарии какого-то похабного мира, какие-то компромиссы в будущем, компромиссы, о которых диалог может вести за кулисами власть», – заявил Бортник.