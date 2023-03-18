Украинское общество может начать задавать вопросы Зеленскому, ему нужно наступление, – Бортник

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Украинская власть так долго обещала неизбежный разгром России, что откладывать анонсированное наступление ВСУ бесконечно не получится. Если его не будет, то общество может начать задавать неудобные вопросы власти.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, и само наступление, по мнению эксперта, может обернуться трагедией для Украины.

«Понятно, что политика сегодня подталкивает Украину к контрнаступлению. Оно столько раз анонсировалось, зима прошла без контрнаступления, как, впрочем, без серьезного российского наступления (Оно, возможно, идет, но тоже ограниченными силами). Россия тоже накопила и удерживает резервы, не использует значительные резервы. И, если еще этого контрнаступления не будет и весной, общество начнет ставить вопросы, возникнут трения, слухи, а что на самом деле происходит, а как долго, а какие пути и все остальное. Поэтому весной Украине с политической точки зрения надо наступать. Но тут есть огромные риски – что будет, если это контрнаступление будет неуспешным, что будет, если оно будет таким, как было первое наступление на Херсон – Давыдов Брод помним, один район заняли, но ценой больших человеческих потерь. И это, мне кажется, в какой-то мере останавливает. Более того, западные партнеры тоже об этом же говорят: «Будьте осторожны, потому что если вы проиграете наступление и сожжете свои резервы, то ситуация военная может меняться не в вашу пользу», – заявил Бортник.