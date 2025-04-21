Украинское общество не готово узнать всю правду о войне – Буданов

Анатолий Лапин.  
21.04.2025 08:25
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Украина


Украинское население не готово к тому, чтобы узнать всю правду о конфликте.

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск за причастность к терактам передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское население не готово к тому, чтобы узнать всю правду о конфликте. Об этом...

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«Общество должно быть готово узнать правду, наверное, со временем. Во время войны всю правду знать, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мысли у людей появляться.

Я не говорю, что искаженная реальность или что-то в этом роде. Нет, просто сознание людей не у всех приспособлено к восприятию жесткой правды. Не надо этим, как говорится, испытывать людей. Все должно быть дозированным», – заявил Буданов.

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