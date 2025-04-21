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Украинское население не готово к тому, чтобы узнать всю правду о конфликте.

Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, объявленный Россией в розыск за причастность к терактам передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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