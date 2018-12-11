Украинское общество погрузилось в социальный пессимизм и уже не винит в своих бедах РФ

11.12.2018, Киев, Игорь Петров

Подавляющее большинство жителей Украины социально-экономическую ситуацию в стране как плохую, но винят в этом не внешние силы, а своих политиков.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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82% граждан Украины оценивают социально-экономическую ситуацию в стране как плохую. Еще 14,3% считают ее посредственной, и лишь 0,9% – хорошей. Еще 2,8% затруднились с ответом или вообще отказались отвечать.

Тем респондентам, которые оценили ситуацию как посредственную или плохую, были заданы два дополнительных вопроса: «Кто, по вашему мнению, в большей степени виноват в социально-экономических проблемах в Украине?» и «С кем/чем вы связываете свои надежды на улучшение ситуации в Украине в ближайшее время? ».

На вопрос о том, кто виноват в проблемах, 78,6% респондентов выбрали вариант «некомпетентные и/или коррумпированные государственные деятели, которые находятся у власти». Еще 5,6% выбрали вариант «военная агрессия России», 3% – «оппозиционные политики, которые мешают работе органов власти и расшатывают ситуацию в стране», 2,4% – «чрезмерное вмешательство Запада во внутренние дела Украины». Другие варианты выбрали менее 1% респондентов.

На вопрос о том, с кем или с чем респонденты связывают надежды на улучшение ситуации, 34,3% ответили, что они «не имеют надежд, что ситуация улучшится в ближайшее время». 15,4% респондентов надеются, что ситуацию улучшат «оппозиционные политики, которые придут к власти и привнесут нужные изменения», 7,4% – «общественные деятели, которые своими действиями контролируют власть и направляют принятия решений в правильном направлении», 5,3% – «поддержка Украины странами Запада», 2,9% – «давление стран Запада на руководителей Украины для осуществления необходимых преобразований», 1,5% – «предприниматели, которые способствуют экономическому прогрессу страны», 1,1% – «прекращение Россией агрессии в отношении Украина», 1% – «средства массовой информации, которые разоблачают злоупотребления политиков и донос во истину населения ». Другие варианты выбрали менее 1% респондентов.

52,6% респондентов считают, что для настоящих изменений в Украине нужно одновременно менять и личности руководителей и правила, по которым живет общество. 22,1% считают, что, прежде всего, должны измениться личности руководителей, 14,7% – что в первую очередь надо менять правила жизни общества. Считают, что ничего менять не надо – 2,5%. Еще 8,1% затруднились или отказались отвечать.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2000 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет (1754 интервью, или 88% от общего количества, были проведены в период после 26 ноября, то есть после совершения Россией агрессии против украинского флота).

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.