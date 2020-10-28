28.10.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Выборы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украинское общество пока не выучило горькие уроки поражений ВСУ в Донбассе


Исключение экс-премьер министра Украины Витольда Фокина из украинской переговорной группы в Минске является инициативой бывшего президента Украины Леонида Кравчука.

Об этом в эфире YouTube-канала «TK Union» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фокин сразу не вписался в формат (Минских переговоров – прим. ред.), и тут дело не в Зеленском, я в который раз отсылаю вас к Кравчуку. Потому что, где Кравчук, там ничего хорошего не будет. В конце концов, исключение Фокина было его инициативой. Фокин был в «Минской группе», и не принял во внимание все моменты, которые связывали его позицию», – сказал он.

Также социолог подчеркнул, что если выступающий за продолжение войны в Донбассе Пётр Порошенко набирает неплохие результаты по Украине, а значит, в украинском обществе есть запрос на русофобию.

«Порошенко, по большому счёту, набирает обороты своей политической активности, и в некоторых регионах имеет неплохие шансы войти в городские советы. В Киеве он имеет шансы войти в совет, а в некоторых регионах опережает даже партию «Голос».


И, можете представить, что это запрос не только Зеленского, но и части украинского общества. Давайте не будем строить иллюзий по поводу гуманизма украинского общества и желание разговаривать с Донбассом на равных – на Украине по-прежнему большинство видят разговор с Донбассом только с позиции силы», – заключил Копатько.

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