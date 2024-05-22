Украинское общество приближается к настоящей революции – Ермолаев

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Общественные настроения на Украине близки к началу настоящей революции и сносу действующей просроченной власти. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если власть действует неадекватно, возникает эффект снежного кома. Вот это действие мы уже хорошо помним по радикальным событиям, которые даже громко называются революциями. Громко, потому что это не революция. Революции на Украине не было. Но это революционный процесс, потому что это активный процесс. Мы сейчас находимся в стадии тополиного пуха. Люди начали проявлять смелость, активность, ведь они уже противодействуют определённому поведению власти. За это хамство, это игнорирование прав, нарушение прав, унижение достоинства, применение силы, опасная грань», – сказал Ермолаев.

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«Я не понимаю, почему, видя, какое количество случаев уже произошло, такая неадекватная реакция политической власти, которая, видя это, продолжает с настойчивостью дятла закрывать глаза, что воспринимается исполнителями как поощрение. Вот в чём беда. Молчание верхов воспринимается как поощрение исполнителей. Ну и в случае, если возникнет эффект уже такого кома, а уже не просто лежащего, а вспыхивающего пуха, будет беда. В условиях войны это глубокий внутренний кризис, конфликт между активным, революционизирующимся обществом, и государством, что несёт большое количество угроз. В нашем случае это реальная угроза дестабилизации», – добавил политолог.