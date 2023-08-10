Украинское общество продолжает пребывать в милитаристском раже

Елена Острякова .  
10.08.2023 21:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Запад одновременно и подталкивает президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, и натравливает его на Россию.

Об этом политолог Алексей Чеснаков заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Запад одновременно и подталкивает президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, и натравливает его на...

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«Какая-то усталость есть, но не у всех. Часть западного мира считает, что нужно активно науськивать Украину против России. Значительная часть западных политиков считает, что поражение России для них лучший выход из нынешней ситуации. Поэтому одна часть будет давить на Зеленского: давай, приступай к переговорам. Другая часть будет говорить: никаких переговоров, продолжай боевые действия, мы будем продолжать тебя накачивать вооружениями.

Это такая (без мата скажу) нехорошая позиция», – сказал Чеснаков.

По его мнению, переговоры, невозможны до тех пор, пока украинский народ остается в плену милитаристских фантазий.

«Зеленский и его команда ничего не делают, чтобы начать менять общественное мнение. Надо признать: значительная часть украинского общества пока к переговорам не готова. Они живут в милитаристском раже. Им кажется, что завтра они достигнут успехов в ходе контрнаступления, Россия будет повержена, распадется. У них мечты. Они живут, как нация, некоторыми мечтами. Пока они поймут, что Украина не сможет победить и заплатит колоссальную цену за дальнейшие действия, у Зеленского есть возможность говорить: народ не хочет. Это на самом деле не совсем так», – сказал Чеснаков.

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