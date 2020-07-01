Украинское общество сравнялось с властью по уровню безответственности

01.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская элита рассматривает Украину только как средство для зарабатывания капитала, а украинское общество не требует ответственности от власти.

Об этом в эфире канала IDEALIST.media заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская элита не имеет связей с Украиной, которая понимает, что ее дети и внуки будут жить в Британии, Франции Германии, США. А Украина – повод для зарабатывания денег, создания капитала.

Эта элита и определяет характер нынешнего государства, общества. А общество на самом деле очень толерантно относится к этой элите.

И с одной, и с другой стороны гарантирована безответственность. Власть не несет ответственности перед гражданами, граждане не требуют ответственности от государства. Такой сложился консенсус», – резюмировал политолог.