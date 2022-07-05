Украинское общество все меньше верит в перелом на фронте

05.07.2022  15:56 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Постоянные заявления представителей украинской власти и командования о том, что в ближайшее время произойдет переломный момент на фронтах и ВСУ перейдут в контрнаступление,– это неосуществимые вещи, которые порождают разочарование среди населения страны.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил военный эксперт Игорь Козий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Постоянные заявления представителей украинской власти и командования о том, что в ближайшее время произойдет...

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По мнению Козия, объемы западной помощи, которая поступает на Украину, не позволяют рассуждать о переломах, которые анонсировал на август глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Что касается «переломов» от Буданова, извините, возьмите, посмотрите его более ранние выступления до этого. Срок постоянно откладывается, это уже система. Когда в системе постоянно что-то обещают в будущем, какие-то действия в будущем, а ничего взамен в текущем времени не дают, то приходит неверие. Это нужно учитывать и понимать», – говорит эксперт.

«Ну сказал, что дальше? У нас появились, как минимум, по моим подсчетам нужно дивизионов десять HIMARS? Нет, не появились, у нас всего лишь сколько заявлено – шесть машин, и еще три на подходе. Это ли то количество, которое сделает перелом в войне ресурсов? Нет», – заявил Козий.

 

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