08.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украинские дипломаты возмутились тем, что одна из ведущих британских газет назвала конфликт в Донбассе “гражданской войной”.

Об этом говорится в микроблоге Twitter посольства Украины в Великобритании, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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Украинское дипломатическое представительство направило письмо в адрес газеты The Times, потребовав исправить фразу “гражданская война”.

В письме говорится, что Украина якобы пятый год ведет войну с Россией, а потому, утверждают авторы, “нет гражданской войны, но есть прямая российская агрессия”.

При этом посольство Украины утверждает, что “украинские солдаты сражаются против сильной 40-тысячной российской армии”.

“Исправьте статью немедленно!”, – в ультимативной форме заканчивается письмо.

Позже украинское посольство отчиталось, что издание изменило не понравившееся представителям киевского режима словосочетание.

В итоге The Times заменила слова “гражданская война” на “конфликт в Украине”. В украинском посольстве изменение назвали “положительным фактом”, но опять выразили свое недовольство, поскольку не была упомянута РФ.

“Тем не менее, мы должны признать, что для многих журналистов по-прежнему трудно ссылаться на Россию при упоминании “конфликта в Украине”, – написали дипломаты в Twitter.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в Киеве возмутились заявлением канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей конфликт в Донбассе гражданской войной.

Примечательно, что экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин заявил, что в Донбассе идет противостояние между гражданами одной страны.