Украинское позорище: Чья колбаса длиннее?

26.09.2021 23:35 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Книга рекордов Гиннеса — явление лубочное. Ибо нахождение в одном ряду рекордов «вынес из пожара сотню детей» и «надул самый большой пузырь из жвачки» обесценивает и героев, и гениев. Недаром же еще 30 лет назад в противовес подобным явлениям появилась т. н. Шнобелевская премия. Она тоже присуждается за достижения и труды, правда специфические. Например, за реферат «Неотложная помощь при ущемлении полового члена брючной застежкой-молнией». Или за работу «О помещении клещей в собственные уши с целью наблюдений и описания результатов». За статью «Освобождение организма от газов с громким звуком как защита от чрезмерного страха». За научное изыскание «Почему при включенном душе занавеску затягивает внутрь». Или вот еще замечательное исследование, отмеченное Шнобелевским комитетом, — «Самку малярийного комара одинаково привлекает запах сыра и запах человеческих ног»…

И ведь не поспоришь, что люди старались! Ну как те, которые спички считают, из психушки.

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А теперь — так же, навскидку — возьмем достижения из Книги рекордов Украины (сами можете попробовать наугад). «Во Львове швейцар «крыйивки» сказал лозунг «Слава Украине! Героям слава» 1,2 млн. раз». «В Стрые создали самую большую живую очередь в цветах флага Украины». «В селе Подопригора состоялось самое массовое исполнение гимна Украины». «Во Львове (о, опять!) испекли самый большой шоколадный фаллос».

Ну да, на том украинские рекорды и основаны — у кого больше, у кого длиннее! Флаги, трезубцы, рукава на смирительных вышиванках, колбаса… Выкладывание гербов из арбузов и сала, запихивание в себя вареников на скорость — типичные развлечения для скотины.

Однако сравните украинские рекорды с рекордами, за которые психам дают Шнобелевскую премию. Особенно по уровню КПД! Ведь это же человек трудился, нюхал ноги и сыр, молчу уже про застежку-молнию… А эти соберутся, напьются — песни поют да фаллосы лепят. Так это и называется, если куртуазно — фаллосом груши околачивать или фаллосы пинать. При этом ведь замахиваются они не на карикатурного Шнобеля, а на самого Гиннеса!

Казалось бы, какой смысл тягаться со Львовом, а тем более с селом Подопригора, неблагонадежным регионам? Еще и в конкурсе на титул главных придурков. Ан нет — лезут. И вот уже новостные ленты разрывает сообщениями о взятии очередного рекорда. В поселке Любашевка Одесской области выложили самую большую карту Украины из колбасы. Пару лет назад аналогичную выкладывали во Львове, но она была меньше, а стало быть Книга рекордов Украины пополнилась новой идиотской выходкой.

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Но это торгашня соревнуется, которую остановка Одесского припортового завода, например, не интересует, которой хорошо при любом режиме. Торгашня даже фестиваль в честь такого важного события провела — «Любашевка — столица украинской колбасы», спела «Оду колбасе», а недавно изготовила двухметровую палку колбасы — такие в аграрной сверхдержаве успехи. А что, может, президент заметит — приедет, ленточку на открытии выгребной ямы торжественно перережет.

А вообще, вдумайтесь в это позорище! «Привет, я из Америки, у нас Илон Маск со своими прожектами по покорению космоса!». «А я из России, у нас тут очередную сверхмощную ракету выпустили». «А я из Голландии, мы вывели новый сорт тюльпанов!». «А мы из Украины, вот посмотрите видео — нет, это не лужа блевоты, это наше государство из колбасы».

Хотя еще парочка остановленных из-за непомерной цены на газ крупных предприятий, и неизвестно, из чего эти идиоты свою колбасу делать будут — разве что друг из дружки. Оскотинивание — как и было задумано.