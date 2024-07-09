Украинское правительство больше не распоряжается финансовым сектором страны

Елена Острякова.  
09.07.2024 09:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, МВФ, Украина, Финансы


Финансово-экономическим сектором Украины фактически управляет МВФ.

Об этом  в своём видеоблоге заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Финансово-экономическим сектором Украины фактически управляет МВФ. Об этом  в своём видеоблоге заявил беглый киевский...

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«Когда мы говорим об экономике Украины, то сама финансовая система уже Украине не принадлежит. Ею не распоряжается ни президент, ни Шмыгаль. Ею распоряжается МВФ. У него есть планы на Украину, есть доноры, которые дают деньги Украине, и они на сегодняшний день распоряжаются финансовой политикой. Это нормальный вход в любую страну, который осуществляют европейские и американские финансовые институты. Они вначале берут под контроль банковскую систему, потом преображают судебную систему, берут под контроль, чтоб элиты меньше воровали, ну а потом спускаются к энергетике. Сейчас мы наблюдаем, как берут под контроль энергетику. Даже ту, которую разбомбили, они зайдут на энергетические предприятия. Дальше они расширяют диапазон своих действий, на промышленность переходят, и так далее», – сказал Балашов.

По его мнению, половина украинского правительства полностью подчинена мировым финансовым институтам, а вторая половина «осталась на откуп коррупционерам». Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Балашов сравнил с героем Ильфа и Петрова зиц-председателем Фунтом.

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