Украинское правительство дестабилизирует работу госорганов

03.02.2020, Киев, Игорь Петров

Хотя нынешнее правительство Украины проводит реформы управления, они носят чисто организационный характер и не дают реальных результатов. При этом ситуация в стране ухудшается и через несколько месяцев встанет вопрос об отставке правительства.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очевидно, показатели будут ухудшаться. Начавшиеся сейчас тенденции ослабления гривны, роста курса доллара достаточно четко показывают проблему. Когда минфин говорит, что за прошлый год долги мы увеличили на 6 миллиардов долларов – это тоже тенденция неблагоприятная. Если более-менее стабильная ситуация, она ведь за чужой счет, она за счет постоянного увеличения долгов и при том что мы на невыгодных условиях эти деньги занимаем выплачивая очень высокие проценты в валюте. Едва ли этим можно гордиться.

Но вот этой относительной стабильностью, тем что катастрофического пока ничего не случилось – это единственное что может как позитив приводить Гончарук.

Но пройдет еще три-четыре месяца, ситуация конечно будет ухудшаться при этом типе политики. Вот тогда, я думаю, наступит момент разговоров об отставке правительства. Сейчас возможны только отдельные кадровые изменения.

Ну и, конечно, количество реформ. Некоторое время назад гордо сказали: вот, реформа – и ликвидировали министерство сельского хозяйства, присоединили эти функции к министерству экономики. Одна реформа. Сейчас мы отделим эти функции от министерства экономики, восстановим министерство сельского хозяйства – это будет у нас уже две реформы. Точно так же и целый ряд других министерств.

Министерства энергетики и экологии зачем-то объединили, хотя это было абсолютно нелогично. А сейчас говорим, что мы их опять и разъединяем. У нас еще две реформы будет. Вот эти чисто организационные реформы они дестабилизируют работу госорганов и не приводят ни к каким достижениям сфере государственного управления. И, к сожалению, наш президент не до конца понимает что такое реформы», – сказал он.