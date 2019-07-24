Украинское правительство готовится возглавить страшный преступник

24.07.2019, Киев, Игорь Петров

Назначение Владислава Рашкована, заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде на пост премьер министра Украины не принесет ничего хорошего стране.

Об этом в эфире телеканала НАШ заявил эксперт по экономическим вопросам Сергей Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он сейчас работает в структурах МВФ. Вот придет он на должность премьера, чьи интересы он будет защищать? МВФ. И про других [кандидатов на должности в новом правительстве] можно еще хуже сказать. Если будут назначать таких людей, то как быть с лозунгом «Нужны новые люди?» Разве это – новое лицо? Если брать тех четырех, о которых говорят СМИ, они абсолютно непригодны для управления министерствами. У нас много уважаемых неполитических лиц, академиков, которые бы могли возглавить Кабмин. Ничего хорошего от такого назначения не будет» – сказал Степанюк.

С этим мнением согласен эксперт по безопасности Сергей Шабовта. По его словам, наличие таких кандидатур свидетельствует о кадровом голоде.

«Кто такой Владислав Рашкован? Это «серая лошадка», он причастен к массе преступлений за последние годы которые, кстати, ни разу не получили правовой оценки, все, что проходило под эгидой Нацбанка – разворовывание и уничтожение огромного количества имущества. Это страшные преступления, которые еще будут прикрываться выходцами из этого клана. Давайте трезво скажем: к сожалению, на сегодня то, что у Зеленского есть какие-то кадровые ресурсы – полная иллюзия. Я знаю, что они ищут абсолютно кого угодно, кто хочет идти», – отметил Шабовта.