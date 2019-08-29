Украинское правительство уходит в отставку

29.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, вместе с правительством, складывают свои полномочия.

Об этом он заявил в ходе первого пленарного заседания Верховной рады девятого созыва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемые народные депутаты, уважаемые украинцы! Я, соответственно с Конституцией, как премьер-министр Украины, и правительство, слагаем свои полномочия перед вновь избранной Верховной Радой Украины», – объявил он с трибуны парламента.