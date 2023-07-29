Украинское ПВО добило здание СБУ вслед за русским «Искандером»

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Здание СБУ в Днепропетровске было поражено российской ракетой (предположительно – «Искандер») вечером в пятницу. Очевидцы публикуют видео, как украинское ПВО, с запозданием засекшее цель, по ошибке наносит повторный удар рядом с уже горящим зданием украинской «охранки».

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Очевидцы отмечают, что разрушено одно крыло корпуса СБУ. На фото после обрушения стены видны бывшие кабинеты. Сгорела также столовая, находившаяся в пристройке на первом этаже. На служебной парковке рядом находилось машины – следовательно, сотрудники украинской спецслужбы были на рабочих местах. Сразу после взрывов к месту ЧП съехалось множество «скорых».

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Украинские власти традиционно не разглашают подробности – они объявили лишь, будто здание СБУ было пустым, а также о повреждении верхних этажей соседнего ЖК. Публикуемые снимки, как всегда, должны продемонстрировать «зверства россиян».

«Если честно я думаю, что украинские зенитные ракеты попадают по домам не случайно, а сознательно, так как это гарантированная медийная перебивка наших попаданий», – рассуждает публицист Егор Холмогоров.

Впрочем, чуть позднее мэрия признала, что ЖК был еще не заселён – квартиры в нём лишь выставлены на продажу.

«Поскольку здание СБУ будет пустое, местными гауляйтерами заявлено, что территория будет оцеплена и в течении суток оттуда будет вывозится мусор. Хороший термин для сбушников», – язвительно замечает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Интересно, что под удар чуть не попал депутат Верховной рады Максим Бужанский – тот самый, что долгое время рядился в «защитника русскоязычных», а с началом СВО вскрыл свою личину «жидобандеровца». Бужанский заявил, что «вышел из того двора за две минуты», а потому не пострадал. Он призвал наносить ответные удары по России – бить «всем, чем можно, по каждому миллиметру их территории».

Бешенство Бужанского объясняет бывший житель Днепропетровска Алексей Васильев, автор канала «Русский инженер».

«Мои ушки оттуда изнутри подтвердили, что сотрудники СБУ были на месте. Поэтому тот нарратив, что начали проукраинские каналы, мол, здание было пустым, чисто смещение акцентов, сотрудники там стали работать через несколько месяцев после начала СВО, потому что мы не били по этим зданиям. В девятиэтажке комплекса СБУ размещались технические службы, прослушка, связь, и т.п. Так что теперь исбушке будет посложнее работать. Тем более уцелевшие будут очковать какое-то время возвращаться в здание на работу, а при рассредоточении резко снижается эффективность их действий. Так что эффект уже немалый», – считает Васильев.

Участник «Клуба рассерженных патриотов» публицист Максим Калашников не скрывает удовлетворения:

«Удар по зданию СБУ в Днепропетровске вышел отличным: бил «Искандер» по баллистической, естественно, траектории, с максимальной скоростью БЧ у цели. (Что гораздо дешевле «Кинжала»). Видимо, поразило до подвала. Масса карет «Скорой помощи», по некоторым данным, накрыли и иностранных советничков. Вот так и надо отвечать. Не в бункере сидела «исбушка». Надо сносить все конторы СБУ в городах и регионах. Как и обладминистрации. Да и в Киеве министерства, Нацбанк, Верхрада, офис президента, диспетчерские ЖД и энергетики тоже не под землей работают. Вот так и надо полностью лишать врага государственного управления. А еще есть виллы и особняки бандеровской «знати». Также на поверхности. На них и БПЛА с гексогеновыми зарядами хватит. Только вот где такая систематическая работа? Карать надо не простых малороссов (глупых и ничего не решающих), а главарей и госаппарат врага. Специально для бандеролюбов: в СБУ сотрудники круглые сутки есть», – написал Калашников.

Его поддерживает публицист Александр Вознесенский.

«Приятная новость перед сном. Наконец-то добрались до гестаповцев СБУ, которые преследуют простых людей по надуманным обвинениям и обслуживают преступную власть», – отмечает автор.