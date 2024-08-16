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Украинское руководство своими заявлениями и действиями перекодировало всю питерскую либеральную тусовку в махровых патриотов. Принося человеческие жертвы идолу собственной дебильности, Киев приближает свой конец и победу России.

Об этом заявил в эфире «Крым 24» главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское руководство пытается передать свою логику набега на Курскую область. А ты слушаешь их рассуждения, почему они делают, для чего ворвались, и глаза открываются все шире и шире, и ты понимаешь, что перед тобой законченный дебил. Потому что тех целей, которые он ставит, тем методами, которые использует, добиться никогда нельзя. И они получают противоположный результат, хоть об этом даже не догадываются. Я не буду объяснять их ошибки, но их непонимание просто забавляет. А за это Украина платит страшную цену – человеческие жизни, огромные массы людей гибнут. И тем самым украинское руководство приближает свой конец и в принципе победу России. Вот, что странно и поразительно», – отметил он.

Далеко не все представители политической и бизнес-элиты разделяют цели и задачи, которые поставил президент. Но даже убежденные либералы меняют свои политические взгляды под влиянием руководства Украины.

«Те либералы, которых я знаю в Питере, причём пожилые, матёрые, из простых граждан, они уже давно патриоты. Поразительно, но за 2 года, по сути, многие российские либералы в Питере стали крайне радикальными патриотами, предельно радикальными. Благодаря усилиям тех товарищей, которые себя называют украинцами, благодаря усилиям всякой беглой швали, которая там сейчас YouTube роликами забивает, благодаря усилиям американцев, британцев, европейцев… они интенсивно перековывают остатки либеральных слоёв на лютых патриотов России. И это так странно. Только совсем уже российские крайние либералы, у которых с мозгами совсем тяжело, до сих пор ещё всю белиберду эту западную повторяют», – подчеркнул Ваджра.