Украинское руководство выглядит как международные террористы – Балашов

Анатолий Лапин.  
27.03.2024 15:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Терроризм, Украина, Энергетика


ГУР МО Украины способствовал нынешним проблема в украинкой энергетике, которые возникли после последних российских обстрелов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ГУР МО Украины способствовал нынешним проблема в украинкой энергетике, которые возникли после последних российских...

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Балашов раскритиковал позерские отряды коллаборантов, поддерживаемых ГУР МО Украины, которые ведут себя как международные террористы, а также стиль одежды украинских политиков и руководства страны.

«Харьков обесточен. А причину обесточить огромный город – для мирового сообщества он говорит: «Так они же наносят удары по энергетике, а мы что, рыжие что ли? Мы тоже будем наносить по энергетике».

А кто этому подыгрывает? Служащие специальных подразделений, которые корчат из себя суперспецподразделения, которые такие дерзкие, которые могут все взорвать, которые выглядят сейчас, наше руководство выглядит как международные террористы», – сказал бизнесмен.

«И когда глава парламента необъятных размеров с футболкой чемоданного размера выходит весь в зеленом и у него на футболке зеленой нарисован Че Гевара, в котором угадывается Зеленский. Вы из Зеленского террориста делаете? Че Гевара был международным террористом, вы из Зеленского делаете международного террориста. Зеленский ходит весь в зеленом как международный террорист. В логике европейцев, американцев, африканцев так одеваются – берет, зеленая штуковина…

Россиянам легко сказать: «Так они же террористы. У нас все в Думе ходят в костюмах, Путин в штатском ходит, все интеллигентные. А вы какие?», – заявил Балашов.

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