Украинское село на границе с Крымом взбунтовалось против меджлиса

24.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Сельский совет Новоалексеевки, расположенной с украинской стороны у самой границы с российским Крымом, отказался вывешивать меджлисовский флаг рядом со зданием администрации.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муждабаева, глава сельсовета Александр Бурковский объяснил это тем, что по законодательству Украины на административных зданиях может вывешиваться только государственный флаг.

Это разозлило меджлисовцев, многие из которых проживают здесь после бегства из российского Крыма, и они пригрозили Бурковскому «политической ответственностью».

«Только одно место в Украине оказалось, которое категорически отказалось даже в день крымско-татарского флага, я не говорю уже постоянно, повесить у себя на флагштоке рядом с государственным флагом флаг крымско-татарского в знак солидарности с нашей борьбой за возвращение в Украину Крыма. Это Новоалексеевский сельский совет…

Херсонский региональный меджлис обратился к главе этого поселка Новоалексеевка, который прямо на границе с оккупированным Крымом находится, к господину Александру Бурковскому с просьбой вывесить крымско-татарский флаг в день флага рядом с государственным, как это делается во всей Украине во многих местах и диппредставительствах.

На что глава сельского совета, товарищ Александр Бурковский ответил категорическое нет, нет и нет.

С момента, когда в Украине победила «революция достоинства», с момента, когда Крым попал во временную оккупацию, когда русские танки туда вошли, есть такой лозунг – «два флага, одна страна». Под этим лозунгом везде – и в Киеве, и в других местах каждый год 26-го июня проходит поднятие флага, митинги, в которых мы говорим, что никогда не забудем, не простим и вернем Крым в Украину.

Видно, вы не разделяете эту точку зрения, судя по вашему отношению к крымским татарам.

Но ваше положение осложняется одним маленьким обстоятельством. Дело в том, что, неуважаемый Александр Бурковский, глава сельсовета Новоалексеевки, в вашем населенном пункте, вверенном вам, проживают несколько тысяч крымских татар…

Это единственный населенный пункт в Украине, где половина населения – это крымские татары. Я хочу вас заверить, товарищ Бурковский, что эти люди не оставят вам вашего демарша в отношении нашего флага, в отношении флага коренного народа Украины, и вы свое получите, политический ответ на это от нашего народа, от меджлиса», – пригрозил Муждабаев.

Инцидент свидетельствует о том, что жители Херсонской области не в восторге от обещаний Киева создать при поддержке Турции специальный городок для меджлисовцев – «место компактного проживания».

Об этом заявил «ПолитНавигатору» экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко. Политик подчеркнул, что ситуация отнюдь не такая, как пытается представить Муждабаев.

«Это показывает, навязанная им идея татарской республики в Херсонской области – бред сумасшедшего», – сказал Журавко.

Он выразил недоумение, почему Муждабаев требует от сельского головы пойти на нарушение закона о символике в угоду требованиям меджлисовцев. Журавко также обратил внимание, что на территории Крыма татары беспрепятственно вывешивают свой национальный флаг, но на личной территории – в авто, магазинах, автозаправках.

«Его можно назвать петухом, который кукарекает одно и то же. В Крыму живет крымско-татарский народ счастливо и прекрасно. Везде флаги татарские, так как это их родина, и никто не запрещает. Он еще раз подтвердил, что в Украине хуже относятся к татарам, чем в Крыму», – сказал Журавко.