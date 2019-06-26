26.06.2019, Киев, Игорь Петров
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украинское семейно-клановое управление – российский анахронизм 90-х

В России олигархическое управление еще в конце 1990-х сменилось нормальным капитализмом, а в Украине несколько олигархических семей все еще продолжают править страной.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне понравились воспоминания одного из российских олигархов о конце 90-х. он утверждает, что была иллюзия, что Россией в 90-х можно управлять так, как им казалось. Условно говоря, несколько семей договорились и расставили (своих людей).

Ну, у нас и сегодня так происходит. Так вот, к концу 90-х после перипетий пришло осознание, что не справляется ни в плане компетенции, ни кадров, ни ментально российская олигархия с управлением государством. Нужно было искать государственнические силы, которые могли бы с этим справится.

Ошиблись они с Путиным или нет – вопрос открыт. Но в России был момент отказа от такого легкого управления семейного типа Россией. Они получили бюрократический капитализм и прочее. Немного проиграли. Те, кто не проиграл, инкорпорировались.

А в Украине этот балаган продолжается. До сих пор. Уже теряя активы, теряя возможность свободно вести себя в мире, украинская олигархия все еще считает, что можно по-прежнему решать вопрос власти на договорняке», – сказал он.

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