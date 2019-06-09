Украинское шапито: Всё только начинается

09.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Следующий созыв украинского парламента будет самым непрофессиональным за все годы «незалежности» – разочаровавшееся в политиках общество готово голосовать за артистов, шоуменов, «хороших парней», далеких от государственных дел.

Об этом в эфире канала «PolitekA» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на поверхности «Слуга народа», но, я считаю, эффект «Слуги народа» теперь будет повторяться. Потому что мы находимся в карнавальном состоянии, прежде всего, играют роль впечатления, доверия и эмоциональные мотивы», – сказал эксперт.

«Для такой игры уже неважно количество раскрученных, известных политических деятелей. К сожалению, тут работает карнавальная маска. А кто больше всего подготовлен к такого рода деятельности? Шоумены, журналисты, представители в широком смысле шоусферы. И мы видим, как начался большой поход раскрученных популярных фигур уже в качестве политиков. У нас президент из шоу-бизнеса, его недавний несостоявшийся конкурент, а сейчас большая надежда демократического лагеря господин Вакарчук, певец, уже заявила о себе, шутя, госпожа Полякова и так далее», – добавил Ермолаев.

«Будущий парламент, сформированный в условиях партийного обвала, так называемых пустых списков, на откуп карнавальной, перезагруженной информационной политике, будет самым низкопрофессиональным за годы независимости, самым сумбурным по поведению, учитывая то, что минимум половина состава его будет состоять из людей, плохо знающих и понимающих политичную действительность, просто «хороших людей», плохо понимающих ответственность и риски, связанные с тем положением, которое есть сейчас у нас в стране», – резюмировал аналитик.