Украинское танкостроение подошло к своему концу

16.01.2019, Киев, Ольга Козаченко

Готовых и эффективных решений для спасения украинской военной промышленности нет и не предвидится.

Об этом в материале о перспективах украинского танкостроения пишут “Известия”.

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Отмечается, что зарубежным армиям Украина регулярно предлагает посмотреть на украинские танки «Оплот», разработанные на основе не самой удачной советской модификации Т-80УД, но большого спроса на украинские машины по-прежнему не наблюдается, поскольку за четверть века украинские танкостроители не создали ничего прорывного, что позволило бы конкурировать на рынке тяжелой бронетехники.

«Дело в том, что между Пакистанским и Тайским контрактом был слишком большой перерыв, в результате чего Завод им.Малышева фактически утратил компетенции по производству танков. 50 машин они делали 8 лет – по сути каждый танк делался индивидуально как некое «произведение искусства». Это абсолютно ненормальная ситуация. Естественно, что потенциальные заказчики считают, что Украина не может физически делать танки. Не является и не может являться надежным партнером», – прокомментировал сложившуюся ситуацию танковый эксперт Алексей Хлопотов.

В свою очередь издание указывает, что системный кризис, накрывший украинскую промышленность, начался с утери технологий в металлургии и металлообработке, из-за чего перестали проходить испытания и выдерживать любое «крещение огнем» элементы бронирования, стволы орудия, боеприпасы и многое другое.

“Свою роль сыграла как неравномерность поступления заказов, так и нарушение «советской модели» кооперации. В сложившихся условиях само понятие «украинское танкостроение» может исчезнуть как таковое. О новых разработках речь (в серьезных обсуждениях) уже не идет”, – пишет газета.

Кроме того, скоро для украинских танкостроителей может закрыться ниша обслуживания и ремонта советской бронетехники, поскольку в августе 2018 года стало известно, что Пакистан может заключить с Россией соглашение о модернизации поставленных Украиной танков Т-80УД.

Так, замглавы военно-промышленной корпорации Heavy Industrues Taxila бригадный генерал Анвар Номан в рамках проведения форума «Армия-2018» заявил, что у России есть всё необходимое, чтобы довести Т-80 до современного уровня.

“Сам факт обсуждения с Россией такого контракта означает, что украинское танкостроение, как ранее справедливо заметили американские эксперты, доживает свои последние несколько лет. Готовых и эффективных решений для спасения украинской военной промышленности нет и не предвидится — проблемы танков Т-84, фактически собранных из того, что осталось в наследство от СССР, так и не были решены и ни один вменяемый заказчик на такую технику внимания обращать не будет”, – резюмируют “Известия”.

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