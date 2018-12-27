Украинское ТВ: Лукашенко – у роковой черты, его вывезут или убежит сам

27.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Белоруссия вот-вот станет частью Российской Федерации, а на очереди и север Казахстана. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, белорусская армия не будет сопротивляться российской, да и население страны хочет интеграции больше, чем это было на Украине.

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«Путин хочет создать этот «Русский мир» там, где это пройдет. И он справедливо, в общем-то, говорит Лукашенко: «Я тебе даю газ почти бесплатно, я тебе даю субсидии и кредиты, а ты чего? Делай, как я говорю».

Лукашенко начал взбрыкивать, он давно взбрыкивает, но сейчас он взбрыкивает активно, потому что он не хочет быть генерал-губернатором Беларуси в составе великого московского княжества, он хочет быть президентом независимой страны. И сейчас он у роковой черты.

Я думаю, что сейчас все решится. Угроза вторжения россиян на территорию Беларуси велика как никогда, вооруженного сопротивления белорусская армия оказывать не будет. Я думаю, может закончиться тем, что Лукашенко просто вывезут куда-то или он убежит сам. И Россия поглотит Беларусь…

Они и так часть Союзного государства, Россия и Белоруссия, а так они просто войдут в государство российское, чего многие белорусы искренне хотят, намного больше, чем украинцы. Я думаю, что это будет успешный проект…

А следующий этап – поглощение северных областей Казахстана, в которых много русскоязычных граждан», – заявил Гордон.