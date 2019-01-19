Украинское ТВ: Надо поджечь Россию изнутри

19.01.2019, Киев, Максим Карпенко

На украинском ТВ призывают «подорвать Россию изнутри», чтобы отвлечь от украинского вопроса. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политолог Василий Лаптийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Россия боится внутренних проблем, которые ей могут создать национальные республики, и Украина могла бы помочь разжечь конфликт в РФ.

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«Россия – это колосс на глиняных ногах, которая сама боится войны внутри. У них сотни народов, которые имеют между собой десятки проблемных вопросов. Соседи, границы, межконфессиональные отношения. Они этого очень боятся.

Если бы Украина имела политическую волю, Россия бы давно уже воевала внутри, она бы горела внутри уже за эти четыре года, пока мы ждем. У нас политика российско-украинских отношений, она реактивная, мы лишь реагируем на их действия и на территории Украины. Мы ни разу не попробовали остановить агрессию на территории Российской Федерации», – заявил Лаптийчук.

Ранее в спонсируемом посольством Великобритании в Киеве журнале «Український тиждень» появилась статья о том, что пока Украина не может позволить себе прямой военный удар по России, а потому должна действовать на других направлениях, в частности сеять в РФ межнациональную рознь.