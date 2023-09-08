Украинское ТВ отцензурировало данные о потерях ВСУ при показе заседания с генсеком НАТО

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Украинское ТВ отцензурировало данные о потерях ВСУ, которые были озвучены на встрече европарламентариев с генсеком НАТО.

Телеканал «Эспрессо» исказил в выгодную для Киева сторону перевод цитат, сгладив неудобные для украинской стороны детали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Цензуре подверглись данные о том, что за год Украина потеряла полмиллиона человек, в ее армию призывают теперь психически больных и инвалидов. Такие сведения на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом озвучила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.

По ее мнению, Столтенберг врет, когда говорит о том, что положение Украины улучшилось за прошедший год.

«Вы попросили нас взглянуть на то, где мы находимся сегодня по сравнению тем, когда началось вторжение. Я не совсем понимаю, что вы имели в виду, говоря «мы». Я знаю, что вы потратили много времени на НАТО, возможно, это и есть «мы» по поводу расширения НАТО со Швецией и Финляндией. Но вы отнеслись значительно спокойнее к горькому разочарованию, испытанному Украиной в Вильнюсе в надеждах, которые они возлагали на вступление в НАТО. На самом деле, они не оправдались в соответствии с планом. Наш председатель сказал, что эта помощь в какой-то мере компенсировала ущерб, который, по мнению других, заключается в том, что молчание Зеленского было фактически куплено. Но разве вы не подвели Украину, с точки зрения пути к членству? А что касается Украины – разве не так, что ваша риторика и реальность развиваются в противоположных направлениях, и мир начинает это замечать. Потому что вы сказали, что Украина постепенно набирает обороты. Это неправда. С тех пор, как вы были здесь в последний раз, Украина потеряла свою территорию, погибли полмиллиона человек. Украине пришлось прибегнуть к призыву на военную службу. Поступают сообщения о том, что в армию записываются люди с ограниченными возможностями и психическими заболеваниями, мужчины платят деньги за то, чтобы уехать из страны и прячутся в своих домах. Сейчас мы находимся в состоянии кровопролитной войны на истощение, и продолжать ее просто жестоко», – заявила Дейли.

Примечательно, что в показанном на украинском ТВ переводе заседания эти фразы о потерях и проблемах с призывом были упущены и сглажены:

«Украина потеряла свои территории, очень много украинцев погибли, Украина вынуждена набирать в свои ряды призывников, молодых парней. Вы видите, что война перешла в фазу затяжной войны, потому, по сути, результаты не такие, о которых вы говорите», – было сказано в переводе для украинских зрителей.