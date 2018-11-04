Украинское ТВ озвучило горькую правду о будущем страны

04.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Заявления украинских политиков о проведении реформ являются лишь прикрытием для воровства из государственного бюджета, жители Украины массово бегут за границу.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил украинский журналист Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стопроцентное увеличение стоимости отопления или электричества за три года при том, что наши с вами доходы вырастут максимум на 10%, а люди уезжают из страны. Что нам с вами остается?

Мы говорим о том, что сюда «придут инвестиции, будет что-то развиваться», а у нас люди уезжают, и мы не знаем, сколько в стране осталось людей.

Такие условия ими созданы, в том числе, этой болтологией про реформы и макроэкономическую стабильность, которая напоминает температуру в морге – все стабильно, но клиент уже умер.

Люди уезжают, потому что не видят здесь перспективы. 30-40-50 лет нам понадобится для того, чтобы догнать Польшу. Тогда получается, что люди, которые уезжают туда сегодня, на 30-40-50 лет повышают свой уровень жизни, они едут в будущее, а если вы остаетесь здесь, то остаетесь в прошлом», – сказал он.

По словам Дубинского, бюджет Украины попросту разворовывается украинскими чиновниками, а недостачу в нем покрывают за счет повышения тарифов для оставшихся в стране обнищавших украинцев.

«Наполнение бюджета по общему фонду за последние 8 месяцев составляет 50 миллиардов гривен – это пять основных налогов: НДС, акциз, налог на прибыль, налог с физических лиц и военный сбор. Куда деваются эти деньги? Их нет, потому что половина людей уехала, а эти деньги украли до того, как они ушли в бюджет.

Тогда за счет чего мы будем дырочку в бюджете заполнять? А ответ очень простой. Если люди, которые работают в правительстве, Национальном банке, Верховной Раде, и они воруют деньги, которые мы с вами платим каждый день в бюджет, потребляя товары и услуги. Эту дырку должен кто-то закрывать. А кто должен ее закрывать, если все деньги украли? Мы с вами платим. За счет чего с нас получить деньги, если мы получаем зарплату в конвертах? За счет тарифов.

Вот нам повысили тарифы, мы заплатили, они эти деньги положили в бюджет, и «все хорошо». Вот что происходит на самом деле. Поэтому все истории о том, что нам «надо поменять подход», «у нас есть реформы», какая-то «стабильность» – это все продление агонии, потому что на самом деле ничего не меняется», – отметил он.

При этом журналист пояснил, что в будущем рассчитывать на рост украинской экономики также не приходится, потому что вся промышленность давно уничтожена, и инвестиции вкладывать попросту некуда.

«Темпы роста экономики будут составлять 2-3%, они не будут другими, потому что здесь за все эти годы уничтожено все производство, после революции нечего и некуда вкладывать. Самолетостроение было – нет, автомобилестроение было – нет, машиностроение было – нет, вагоны еще строим – не будем строить, тепловозы у «General Electric» покупаем. Некуда вкладывать деньги», – резюмировал Александр Дубинский.