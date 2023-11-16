Украинское ТВ показало шоу Буданова «Рейд в Крым на гидроциклах»

Любовь Смирнова.  
16.11.2023 15:56
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 893
 
Дзен, Крым, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинские каналы распространяют видео ГУР о подготовке и морских вылазках к берегам Крыма на гидроциклах. На видео запечатлены боевики спецподразделений «Стугна» и «Братство», которые храбрятся и матерятся при выполнении диверсионных операций, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мотивированные разведчики-спецназовцы ГУР МО Украины продолжают свой славный боевой путь, демонстрируя храбрость и хладнокровность во время боевых заданий!» – подчеркивается в аннотации к ролику.

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Украинские каналы распространяют видео ГУР о подготовке и морских вылазках к берегам Крыма на...


По понятным причинам, видео результативных операций в ролик не вошло, поскольку им располагают российские специалисты. Например, как «отважных морских диверсантов», снимающихся для подобных роликов на фоне наскоро растянутого украинского флага, спугнул турист, вышедший на шум с карабином. Или показания взятого в плен ГУРовца после отбитой атаки украинской ДРГ, мчавшей в Крым из Одессы на одном катере и пяти гидроциклах. Также в ролик не попали кадры всплывшего трупа военнослужащего отряда ГУР, которого, судя по отверстию на затылке, прикончили свои же.



Политический обозреватель Сергей Веселовский назвал видеоролик ГУРа «камикадзе рок-н-ролл по-украински».

«Не понимаю, кто им запрещал просто приезжать в российский Крым и кататься на гидроциклах?  Без гарантированного риска получить «дырочку в правом боку» с последующим кормлением прибрежных рыбок и крабиков собственными тушками? Нет же. И лезут, и лезут. И гадят, и гадят. Мотивированные, блин.

Уж лучше бы прошли мотивационный тренинг на тему «Як нам швыдше розбудуваты Украину». Глядишь и жили б припеваючи в цветущей стране на зависть нам, «зрадныкам», – указал Веселовский.

К слову, два украинских гидроцикла уже в коллекции российских спецслужб и после окончания СВО они будут развлекать туристов на пляжах русской Одессы.

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