Украинское ТВ порадовало новой дракой в эфире

25.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Депутат Верховной Рады экс-боевик нацбата «Азов» Игорь Мосийчук набросился на сочувствующего республикам Донбасса политолога Александра Семченко.

Конфликт произошел во время записи ток-шоу на телеканале NewsOne. Перепалка началась после того, как Семченко напомнил о военных поражениях украинской армии в Донбассе и подчеркнул, что, если бы не Минские соглашения, которые не выполняет Киев, граница ЛДНР могла бы проходить по Днепру.

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В ответ Мосийчук заявил, что Семченко является «агентом Кремля». В качестве доказательства депутат привел нелестные комментарии политолога после того, как на одиозного депутата в Киеве было совершено неудачное покушение, передаёт корреспондент «ПолитНавикатора».

Семченко на обвинения спокойно отметил, что «душевнобольными должны заниматься психиатры». Это еще больше взбесило нардепа, который начал кричать о «сорока осколках», сидящих в нём после покушения, и обвинять Семченко дальше.

Мосийчук даже хотел покинуть эфир, но ведущий уговорил его остаться, тем не менее, буквально сразу же, в ответ на новую реплику Семченко, нардеп с матерной бранью и угрозами накинулся на оппонента с тростью наперевес.

Завязалась драка, в ходе которой Семченко мастерским броском через бедро положил тушу Мосийчука на пол.

После того, как борцов разняли, ведущий попросил украинского политолога покинуть студию, чтобы нардеп успокоился. Семченко удалился, однако Мосийчук с невероятной прыткостью для хромого догнал политолога на выходе из студии и сзади ударил его палкой.

Позже нардеп на своей странице в «Facebook» описал своё видение инцидента, не постеснявшись прямых угроз в адрес Семченко.

«Этот олень воспользовался моим ранением ноги и свалил меня на пол, но даже там я смог набить ему морду, а, самое главное, выставил эту кремлевскую шлюху из студии», – написал Мосийчук.

«Сейчас я четко осознаю, что Семченко своей антиукраинской деятельностью прокладывает себе путь Олеся Бузины», – добавил украинский нардеп.