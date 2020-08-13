Украинское ТВ прервало выступающую из Белоруссии за слова о Бандере

13.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Украинский телеканал «Наш», контролируемый харьковским политиком Евгением Мураевым, вывел из эфира зампреда белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвиру Мирсалимову после того, как она отказалась говорить о «российском вмешательстве» в протесты в Минске.

Об этом Мирсалимова рассказала в эфире шоу Владимира Соловьева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я вчера выступала на телеканале украинском «Наш», просили дать комментарий, подводили меня к «российскому вмешательству», но, не услышав, начали менять перебивать. Потом, когда я сказала, что большинство белорусских граждан осуждают бандеровщину, красно-белые флаги, они меня вообще отключили. Не понравилось им», – сказала Мирсалимова.