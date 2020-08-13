13.08.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Украина, Цензура
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Украинское ТВ прервало выступающую из Белоруссии за слова о Бандере


Украинский телеканал «Наш», контролируемый харьковским политиком Евгением Мураевым, вывел из эфира зампреда белорусской Республиканской партии труда и справедливости Эльвиру Мирсалимову после того, как она отказалась говорить о «российском вмешательстве» в протесты в Минске.

Об этом Мирсалимова рассказала в эфире шоу Владимира Соловьева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вчера выступала на телеканале украинском «Наш», просили дать комментарий, подводили меня к «российскому вмешательству», но, не услышав, начали менять перебивать. Потом, когда я сказала, что большинство белорусских граждан осуждают бандеровщину, красно-белые флаги, они меня вообще отключили. Не понравилось им», – сказала Мирсалимова.

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