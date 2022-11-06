Украинское ТВ: Путин дал тайный приказ «Ни шагу назад»

06.11.2022  01:51 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин дал российским войскам на Херсонщине распоряжение «ни шагу назад».

Об этом в эфире «Телеканала Киев» заявил украинский военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин дал российским войскам на Херсонщине распоряжение «ни шагу назад». Об...

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«Жеста доброй воли» не будет, потому что есть политическое решение Путина – «ни шагу назад», оно не официальное, но подтверждается из некоторых источников. Они готовятся к жёсткой обороне.

То, что они готовят Левый берег, говорит о том, что вариант отхода с Правого берега они рассматривают как один из вариантов развития событий. Они заранее готовят Левый берег для обороны, чтобы мы не могли форсировать Днепр.

Однако всё равно они готовятся, и Херсон они пытаются подготовить для уличных боёв. Смотрите, снятие флага не говорит о том, что они ушли, они просто вывезли все административные учреждения, которые они сформировали из коллаборантов на Херсонщине, на левый берег.

Они не войска выводят, а силовые структуры – ФСБ, Росгвардию, а войска наоборот пытаются как можно больше завести на Правый берег», – сказал Жданов.

Он также предположил, что ВСУ предпримут попытку окружить Херсон.

«На мой взгляд, скорее всего, Херсон будет браться в осаду, а не штурмоваться ВСУ. Боёв за Херсон ждать стоит, как и боевых действий относительно преодолений линий обороны, которые сегодня пытаются оборудовать российские войска. Скажу так: просто так Правый берег они не сдадут», – подчеркнул украинский эксперт.

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