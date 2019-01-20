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20.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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Украинское ТВ: Санкции Запада против России оказались «разводом»!

Санкции Запада против России, которые, как убеждала украинская пропаганда, непременно приведут к свержению Владимира Путина и возвращению Донбасса с Крымом, на деле оказались бесполезными.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский военный историк, журналист Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается санкций в отношении России – их усиления или не усиления… Скажу только одну вещь: санкции только подстёгивают Российскую Федерацию к укреплению своих позиций как на международном уровне, так и внутри страны.

То есть запущенная в свете объявленных санкций система национального товаропроизводителя ещё более усиливает и патриотические настроения, и производственные отношения внутри Российского государства», – отметил оратор.

«Вот ещё один пример: объявленные санкции высшим чиновникам Российской Федерации. Они что, принесли реальный результат? Возьмём такую фигуру, как отвечающий за космос вице-премьер господин Рогозин. По решению господина Трампа он спокойно летает в Соединённые Штаты и заключает между НАСА и «Роскосмосом» какие-то соглашения. То есть санкции, когда нужно, уходят на задний план», – добавил Юрий Дудкин.

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