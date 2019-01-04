Украинское ТВ: Следующими русские захватят в плен американские катера

04.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Списанные американские патрульные катера, в помпезной церемонии передачи которых в США участвовал Петр Порошенко, могут быть захвачены в плен у Керченского пролива точно так же, как это произошло с тремя единицами ВМС Украины накануне Нового года.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-председатель «Донецкой ОГА», генерал украинской армии Александр Кихтенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Действительно, США помогают Украине и не оставили наедине, но те «Джавелины», о которых очень много было разговоров, поступили, но это не помощь, а фактически покупка за средства Украины.

Второе. Что касается катеров, возникают вопросы, у многих из которых есть коррупционная составляющая. Например, почему эти же катера почти два года находятся там, а не в Азовском море?» – заявил Кихтенко.

«Может, потому, что они могут оказаться у причалов Керчи и оккупированного Крыма, или на базах ВМФ Черноморского флота?» – предположил ведущий.

«Это тоже вариант», – согласился генерал.