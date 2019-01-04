//exit;
04.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, НАТО, Россия, США, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Украинское ТВ: Следующими русские захватят в плен американские катера

Списанные американские патрульные катера, в помпезной церемонии передачи которых в США участвовал Петр Порошенко, могут быть захвачены в плен у Керченского пролива точно так же, как это произошло с тремя единицами ВМС Украины накануне Нового года.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-председатель «Донецкой ОГА», генерал украинской армии Александр Кихтенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Действительно, США помогают Украине и не оставили наедине, но те «Джавелины», о которых очень много было разговоров, поступили, но это не помощь, а фактически покупка за средства Украины.

Второе. Что касается катеров, возникают вопросы, у многих из которых есть коррупционная составляющая.  Например, почему эти же катера почти два года находятся там, а не в Азовском море?» – заявил Кихтенко.

«Может, потому, что они могут оказаться у причалов Керчи и оккупированного Крыма, или на базах ВМФ Черноморского флота?» – предположил ведущий.

«Это тоже вариант», – согласился генерал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть