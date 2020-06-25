Украинское ТВ: У России вновь открывается окно для возвращения Новороссии

25.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия может напасть на Украину, воспользовавшись внутренними протестами в США и грядущими выборами американского президента. В этом случае Москва сможет за несколько дней вернуть под свой контроль значительную часть исторической Новороссии – нынешний юг Украины, в первую очередь, управление Северо-Крымским каналом и Запорожскую АЭС.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Крым» заявил украинский блогер, называющий себя военным экспертом, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я так вижу, что они считают, что готовы, потому что у нас слабое руководство Вооруженными Силами, неуверенное, и государством, которое не понимает, что происходит и создает условия для дальнейшего разворачивания агрессии.

Во-вторых, процессы, которые происходят в «золотом миллиарде», коллективном Западе, в первую очередь, в США. Все эти бунты, которые очень похожи на гражданскую войну между сторонниками Трампа и сторонниками Байдена, дают России уверенность относительно того, что США будет не до реагирования на очередной около крымский кризис, скажем.

Если начнется захват шлюзов, выход российских войск с территории Крыма на север, на территорию Украины. Запад будет реагировать медленно, а в то время, сколько там нужно по военным расчетам, чтобы захватить Новокаховские шлюзы к воде и выйти на Энергодар, на Запорожскую АЭС, которая до аннексии давала электроэнергию в Крым? Три дня по подсчетам российских стратегов, может быть, пять-десять.

Никакой Запад на это отреагировать не успеет по их подсчетам, и все будет окончено. Таким образом, Запад будет поставлен перед фактом, ядерную войну он не начнет для того, чтобы отразить.

Введет какие-то санкции, ну так всегда можно сыграть с Китаем в какую-то игру. То есть, они рассчитали, что снова открывается определенное окно возможностей, которое можно использовать», – заявил Арестович.

По его мнению, атака с направления Крыма является наиболее удобной для российской армии, ВСУ в этом случае будут растянуты по линии фронта у других границ с РФ, а находящейся в Херсонской области группировке не поздоровится:

«Они понимают – если сконцентрировать всю мощь, которая у них есть, по периметру Украины, то есть, с юга угрожать, оттянуть наши резервы на ОРДЛО, а потом ударить в направлении Крыма, там исключительно удобные для агрессора условия, потому что любой заслон, который мы выставим, или район обороны, можно обойти воздушными десантами, применить преимущественно воздушную мощь, ракетные войска, флот и так далее. То есть, три бригады наши, которые будут перекрывать перешеек, они окажутся в очень сложной ситуации, если начнется…

Тяжело будет нам очень, потому что они сосредоточат всю свою огневую мощь на этих подразделениях, которые будут стоять на перешейке или действовать в Херсонской области. Я не завидую парням, которые там окажутся.

Но и россиянам будет тяжело, потому что мы будем бить их соответственно всеми нашими возможностями, а они есть. И легкой прогулки и сладострастной победы с их стороны не выйдет. Будет кровавая страшная драка с соплями во все стороны», – грозит Арестович.