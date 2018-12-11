Украинское ТВ: Ветеранам – выбросить ордена в мусорку и покаяться!

11.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Ветераны Красной армии должны выбросить полученные в ходе Великой Отечественной войны награды и просить прощения у настоящих героев Украины – солдат УПА.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия-ТВ» заявил экс-глава праворадикальной организации УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил вывести на экран «легендарное фото ветерана Красной армии и ветерана УПА», которое ранее официальный Киев неоднократно использовал в пропагандистских целях во время кампании по героизации гитлеровских коллаборационистов из ОУН-УПА.

«Мужчины пожимают друг другу руки – такая чудесная иллюстрация примирения. Какие вы ощущаете эмоции, когда смотрите эту фотографию?» – спросил ведущий у Корчинского.

«Вся беда Украины всегда была в компромиссности. То, что мы не умели стоять на своём и не примиряться с врагами, не искать с ними компромисса. Как только Украина начинает искать компромисс с врагом, она сразу проигрывает.

Особенно это важно сейчас – мы ведём переговоры с оккупантами или с их марионетками в Минске. Пока сапог оккупанта на нашей территории – никаких переговоров. Бескомпромиссность, всегда настаивать на своём и всегда воевать», – ответил националист.

«Какие могут быт компромиссы между воином УПА и этим советским НКВДшником, который на фото?» – презрительно добавил Корчинский.

«Почему НКВДшник?» – удивился ведущий.

«Потому что, скорее всего, он НКВДшник, и нам компромисса не надо. Этот человек для компромисса должен бы был покаяться, скинуть с себя все советские погремушки в мусор и просить прощения у воина УПА за то, что он делал на службе у Советского Союза. Нельзя допускать компромиссов ни по отношению к своему прошлому, ни к настоящему. Потому что в компромиссах мы всегда проигрываем. Не нужно нам с нашими вертухаями, врагами и оккупантами никакого компромисса.

Вот тот дядечка с погремушками советскими – представитель оккупантов. Это вся его молодость, и всё, что ему нравится – это то, что ему дали оккупанты, как он им служил», – заявил Корчинский.

«А из ваших родственников кто-то воевал в составе Красной армии?» – поинтересовался журналист.

«Воевал. Один из моих дедов погиб в 1941 году. Но я отдаю отчёт, что в составе Красной армии воевали или преступники, или жертвы. Без сомнения, я бы пожал деду руку, но я бы никогда не примирился с тем, что он пошёл на фронт, что он не попробовал вдаться в дезертирство», – рассказал Дмитрий Корчинский.