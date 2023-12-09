Украинское ТВ: ВСУ на штурмы обманом отправляет инвалидов

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В украинскую армию обманом заманивают инвалидов, обещая им несложные должности в штабе, а потом отправляют в штурмовики.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас были такие примеры, что касается ограниченно годных. Человек, который ограниченно годен, идёт в военкомат и говорит, что хочет защищать Родину. У нас по закону ограниченно годные, если хотят, могут служить в тылу, в штабах, где нет сильных психических нагрузок. Его берут на эту должность. Но он является ограниченно годным только для военкомата. Когда он попадает уже в армию, там этот вопрос исчезает. Там любой командир имеет право поставить его на любую должность. И получается так, что человек заходит как ограниченно годный, сам приходит, и честно говорит, что по состоянию здоровья здесь он может, а здесь не может. В военкомате ему сказали, что это учтут, но когда он попадает в армию, вопрос снимается», – поведал Костенко.

Он возмутился, что из-за этого добровольцев почти не осталось.

«И потом мне звонят и жалуются: «А я уже штурмовик. Я не могу на себя бронежилет надеть, потому что я его просто понести не могу». Это проблема. Потому что если этих обманут, то другие уже не придут», – резюмировал сбушник.