Украинское ТВ: ВСУ на штурмы обманом отправляет инвалидов

Вадим Москаленко.  
09.12.2023 23:02
  (Мск) , Киев
Просмотров: 540
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Мобилизация, Украина


В украинскую армию обманом заманивают инвалидов, обещая им несложные должности в штабе, а потом отправляют в штурмовики.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинскую армию обманом заманивают инвалидов, обещая им несложные должности в штабе, а потом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«У нас были такие примеры, что касается ограниченно годных. Человек, который ограниченно годен, идёт в военкомат и говорит, что хочет защищать Родину. У нас по закону ограниченно годные, если хотят, могут служить в тылу, в штабах, где нет сильных психических нагрузок.

Его берут на эту должность. Но он является ограниченно годным только для военкомата. Когда он попадает уже в армию, там этот вопрос исчезает. Там любой командир имеет право поставить его на любую должность.

И получается так, что человек заходит как ограниченно годный, сам приходит, и честно говорит, что по состоянию здоровья здесь он может, а здесь не может. В военкомате ему сказали, что это учтут, но когда он попадает в армию, вопрос снимается», – поведал Костенко.

Он возмутился, что из-за этого добровольцев почти не осталось.

«И потом мне звонят и жалуются: «А я уже штурмовик. Я не могу на себя бронежилет надеть, потому что я его просто понести не могу». Это проблема. Потому что если этих обманут, то другие уже не придут», – резюмировал сбушник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть