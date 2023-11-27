Украинское ТВ выпустило сюжет об опасности новых российских дронов «Ферань»

Михаил Рябов.  
27.11.2023 14:40
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Во время недавней массированной атаки Киева ударными воздушными дронами Россия использовала модифицированные беспилотники, которые отличаются от оригинальной разработки «Шахид» («Герань») из Ирана.

Соответствующий сюжет вышел на украинском телеканале «1+1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время недавней массированной атаки Киева ударными воздушными дронами Россия использовала модифицированные беспилотники, которые...

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«Данный беспилотник черного цвета, который был сбит, сделан из углеволокна, то есть, углепластика. Этот материал позволяет создать корпус, который по своей прочности не уступает стальному, но в несколько раз легче», – сказал украинский авиационный эксперт Валерий Романенко.

Исходя из этого, делают вывод авторы сюжета, «Ферань» может лететь дальше и нести больше взрывчатки.

Кроме того, на корпусе обнаружен карбон, который используется для поглощения сигналов радиолокации. Но главное – это использование новой антенны.

«Вместо иранской тут стоит российское оборудование, которое может принимать сигналы от многих навигационных систем, что значительно усложняет борьбу с ними путем постановки радиолокационных помех», – сказал Романенко.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко предостерег, что недавняя атака Киева модернизированными российскими дронами выполняла задачу разведки украинской ПВО.

Украинский телеканал завершает сюжет на оптимистической ноте – бой с новыми дронами шел 10 часов, большая часть сбита.

Однако отслеживающий военную активность канал «Треугольник» публикует спутниковые снимки аэродрома «Жуляны», где, как сообщалось ранее, базировались комплексы «Патриот».

На снимках после атаки беспилотников заметно, что здание с красной крышей и помещение под землёй «превратились в большой кратер». Кроме того, ранее находившиеся в капонирах ПВО и РЛС «Patriot» теперь отсутствуют.

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