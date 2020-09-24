Украинское вагоностроение может прекратить существование в начале следующего года

24.09.2020, Киев, Игорь Петров

Производство вагонов на украинских предприятиях с начала года сократилось более чем в 1,7 раз, а число самих работающих предприятий отрасли – почти вдвое.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил и.о. директора по сбыту ОАО “Крюковский вагоностроительный завод” Юрий Брусник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблемы в отрасли привели к тому, что отечественное вагоностроение находится на границе выживания. Нашими экспертами проведен анализ упадка транспортной отрасли в целом на примере вагоностроения за последние 9-10 лет. Из 18 предприятий, работающих в 2011 году, в 2019 году осталось 12. А за семь месяцев 2020 года эта цифра сократилась до 5 предприятий, почти вдвое.

По нашим подсчетам, если мы ничего не предпримем на уровне нашего государства, то с начала следующего года вагоностроение может прекратить существование в Украине.

Основная наша проблема – наши сотрудники. Сегодня их осталось 12 тыс, а в 2011 году было почти 32 тысячи. За 8 месяцев 2020 года фонд зарплаты на КВСЗ снизился на 60%, как и по другим вагоностроительным предприятиям.

Эти цифры получаются из объема реализации грузовых вагонов. Если в январе нам еще удалось произвести 417 вагонов, то за 8 месяцев мы произвели лишь 242 вагона. Сокращение производства – более чем в 1,7 раз», – сказал Юрий Брусник.

По его словам, основной причиной кризиса стал массовый ввоз б/у вагонов из России, которыми заменяются украинские вагоны, выбывающие из эксплуатации. Спасти украинское вагоностроение может только большой госзаказ.

«Нужен немедленный заказ не менее 12 тыс вагонов. Инвестиционный эффект будет 2,5-3 раза, т.е. каждая гривна, инвестированная в вагоностроение, обеспечит внутренний спрос и рост отечественного производства на 2,5-3 грн», – умоляет власти Юрий Брусник.