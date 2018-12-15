Украинское военное положение: Эстонский след

15.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Военное положение на Украине напоминает реалити-шоу, в котором десятки нанятых актеров подыгрывают единственному участнику, для которого все происходящее — реальность.

Об этом пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«…К появлению в официальных СМИ третьего по счету варианта президентского указа о введении военного положения, начало складываться впечатление, что гражданам страны, как и народным депутатам, отведена роль зрителей в шоу Трумана с участием главы государства, который одновременно присутствует в этом действе как актер и режиссер», – говорится в статье.

«Зеркало недели» обращает внимание на то, что спикер Верховной Рады подписал закон о военном положении спустя два дня после его принятия, после того, как вернулся из-за рубежа.

«Еще через шесть дней в Минобороны собирается некая комиссия по подготовке проекта плана выполнения президентского указа, который лишь 5 декабря 2018 г. утвержден на заседании Кабинета министров. Финальный аккорд в введении военного положения сделало правительство, которое своим распоряжением от 12 декабря т.г. дало ему “зеленый свет”, даже не заморачиваясь тем обстоятельством, что истекла почти половина срока, отведенного парламентом на подготовку к пресечению широкомасштабного вторжения российского агрессора на территорию Украины», – пишет издание, напоминая, что вообще-то военное положение должно было начать действовать в течение нескольких часов.