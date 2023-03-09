Украинское ворьё обогащается под ширмой «ракетной атаки на Одесскую область»

…а нет ли особого цинизма в барском дозволительном высказывании начальницы одесского департамента образования Елены Буйневич о том, что «сегодня ни очно, ни дистанционно не будут ругать за отсутствие ребенка. Если не спали ночь, учитывайте состояние и примите решение, идти ли в школу или подключаться к занятиям»? Понятно, она имела в виду «массированную ракетную атаку РФ на Одесскую область». Но только одно странно — сначала чиновница сделала заявление, а электричество отключили только потом. А официально разрешить прогулы, зная, что город все равно обесточат, и учеба накроется медным тазом — это, вспомнив «классика» украинского политикума, как-то «по-дебильному написано». Да, а что касается бессонной ночи, которая действительно таковой и была, то это лишь потому, что сигнал воздушной тревоги побил все мыслимые рекорды — она не прекращалась 5 часов, 43 минуты. Сейчас опять воет.

Итак, начнем с официальной версии случившегося.

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«В результате массированного ракетного удара РФ есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры области, а также повреждены жилые дома и несколько линий электропередачи и опора. Также есть повреждение энергетической инфраструктуры. ПВО в небе над Одесщиной сбила 6 ракет и один беспилотный летательный аппарат», — гауляйтер ОВА Максим Марченко.

«Характерным признаком этой атаки стало то, что враг распределил ее на волны, пытался отвлекать систему ПВО «Шахидами» в начале атак, затем были применены ракеты различного типа: и Х-22, и Х-10, и Х-59 с воздушного базирования, и также были применены высокоточные ракеты «Калибр», — начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

«Есть попадание в один энергетический объект в Одесской области… К сожалению, и еще есть прилеты», — советник гауляйтера Сергей Братчук.

Несмотря на то, что напрямую никто не связал обесточивание города, а также сопутствующее ему «обезвоживание», с ракетной атакой, пресс-службы всех официальных инстанций дружно заявили: «В Одессе опять действуют почасовые экстренные отключения электроэнергии». Другими словами, опять опустили рубильник, пользуясь случаем. Иногда даже складывается впечатление, что украинские оккупанты ракетных атак и вовсе ждут — они же не мирняк, анонимно постящий в тг-каналах фото выбитых стекол и обвалившихся потолков (СБУ не велит с пристрастием).

Другими словами, что-то не срастается. Так, запрещенный на Украине паблик «Типичная Одесса», один из администраторов которого был задержан СБУ на прошлой неделе, предложил свое видение случившегося:

«По ночному обстрелу без вранья. Вокруг Одессы только два прилета, все остальные «бахи» — это попытки сбить пролетающие ракеты вглубь территории. По прилетам: 1. — в РЛС, 2. — в район села Протопоповка. Никаких подстанций не разрушено, есть обрывы ЛЭП и только! Все что говорят про подстанцию — просто ложь для списания денег якобы на ремонты. Туда выехали четыре бригады и, подняв оборванные ЛЭП, за час восстановили».

Да, к слову, а видео пожарищ, которые с утра постили официальные телеграм-каналы, оказались возгораниями камыша и сухой травы, которые и до 24 февраля прошлого года постоянно случались. Поэтому одесситы в кулуарах и вопрошают — мол, когда же они от продаж электричества в Румынию насытятся, и где же все эти мощные генераторы, которые везли в область со всего мира — от Японии до Великобритании, если все равно «ужин при свечах» предстоит? Под вой воздушной тревоги. И какой из воюющих сторон такая миллиардная нажива ох как выгодна?..