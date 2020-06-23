Украинское здравоохранение затрещало по швам – борьба с коронавирусом провалена

23.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

За четыре месяца после перехода на режим усиленной борьбы с коронавирусом правительство президента Владимира Зеленского опустило страну на самое дно.

Об этом в эфире «4 канала» заявил одиозный львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Когда только начиналась вся эта коронавирусная история, как они нам гордо рассказывали, что благодаря взвешенным разумным решениям украинской «зелёной» власти, Украина вообще – страна в Европе, где меньше всего заболеваний. Пошёл пятый месяц этой истерии, разве не могла нормальная власть за полных четыре месяца доказать свою состоятельность нормально работать с этим вызовом, с которым работают другие государства?

Помните, как Ляшко (главный санврач Украины – ред.) выходил на все брифинги и успокаивал: 240 больниц готово, 67 тысяч коек. Вопрос, почему все больницы трещат? Если они хвалились такой серьёзной подготовкой к коронавирусу, почему они провалили всё полностью, почему медики на четвёртом месяце страшной коронавирусной истории, которая плановая, к которой готовились другие государства и правительства, а не эти, которые ходят без масок по ресторанам», – заявил Дроздов.

«Четыре месяца прошло – врачи и далее незащищены, тестов нет, зарплаты, читал, только с сентября будут повышать медикам, пообещали медикам триста процентов доплат за экстремальные условия труда – ничего подобного, медики должны были чуть ли не бастовать, чтобы вырвать то, что заработали, рискуя жизнями. Шесть тысяч медиков в современном мире инфицированы, при том, что эта бездумная, бестолковая власть дна отчитывается, что всё у них хорошо!

65 миллиардов они выделили как спецфонд на борьбу с коронавирусом. Из них уже тридцать – тю-тю, растратили. И далее: медики не готовы, тесты производятся по неделе и так далее», – добавил телеведущий.

Он подчеркнул, что коснулся «всей этой истории с коронавирусом», чтобы освидетельствовать о тотальную некомпетентность власти.

«А власть, которая некомпетентна, превращает всю страну в дно. Потому что там ей проще ползать среди нетребовательных инфузорий-туфелек, которые потом голосуют. Я вообще молчу про экономику, потому что этот коронавирус убил весь самозанятый класс, средний бизнес лежит, думаю, 50 процентов уже и не встанет, денег у людей нет. Зато наш бубочка хочет всех пересажать, кто очень плохое слово про него скажет. Брежнев или что? Четырежды потерпевший», – заявил Дроздов.