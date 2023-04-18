Украинское зерно больше не ждут в Польше. Беспрецедентный конфликт с ЕС

Польша полностью запретила импорт и транзит через свою территорию украинской сельхозпродукции. Переговоры правительственных делегаций двух стран 17 апреля окончились провалом, но Киев надеется на помощь Брюсселя.

При этом о «временной остановке импорта украинского зерна и ряда других сельхозпродуктов» объявили также Венгрия и Словакия, хотя транзит они пока не блокируют, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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В минувшую субботу, 15 апреля, Польша ввела полный запрет на импорт и транзит украинской сельхозпродукции через свою территорию до 30 июня 2023 года. В правительстве Украины в ответ на это сообщили, что «сожалеют» о решении властей Польши, которое «противоречит договорённостям» между двумя странами. В Киеве призвали Варшаву к «взаимопониманию и конструктивному диалогу» для достижения соглашения по этому вопросу.

Поначалу могло показаться, что Польша просто торгуется накануне переговоров профильных министров двух стран, запланированных на 17 апреля в Варшаве. Так, перед отъездом в Польшу министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что возобновление транзита зерна и других сельхозпродуктов через Польшу – это «первый шаг» для Украины на этих переговорах.

Правда, Сольский выехал в Варшаву не один, а вместе с украинским вице-премьером Юлией Свириденко. Представители польского министерства сельского хозяйства неофициально отметили, что повышение ранга украинской делегации – не лучший сигнал. Польские чиновники сообщили, что предварительный текст договоренности об условиях импорта и транзита согласовали в выходные, и он почти готов. Но присутствие вице-премьера Свириденко может означать, что весь документ придется писать почти с нуля.

Однако в результате никаких торгов в Варшаве не было. Польская делегация во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким проинформировала украинских коллег о введённом запрете и сообщила, что для подписания соглашения о транзите украинской сельхозпродукции через Польшу необходима «стопроцентная гарантия» того, что это именно транзит. После чего украинские чиновники явно пребывают в ступоре, потому что до позднего вечера понедельника никакой информации об этих переговорах на информресурсах киевских властей не было.

Примечательно, что после этой встречи новый министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс (предыдущий, Генрик Ковальчик, ушёл в отставку 5 апреля, за несколько часов до приезда в Варшаву президента Украины Владимира Зеленского) отправился на пограничный КПП в Дорогуске, чтобы именно там заявить: никакая сельхозпродукция с Украины не попадает в Польшу начиная с 20:00 минувшей субботы.

«Мы хотим послать сигнал Европейскому Союзу, что нам нужны изменения в вопросе о пошлинах. Чтобы мы, как прифронтовые страны, могли ввести правила, которые будут гарантировать, что товары, поступающие в нашу страну, проследуют транзитом в третьи страны», – сказал министр.

«За таможенные вопросы отвечает еврокомиссар по вопросам торговли, я бы хотел встретиться с ним по этому поводу, но на арене шесть стран. Мы работаем, мы попросим торгового комиссара урегулировать это», – добавил он, не уточнив, о каких именно странах идёт речь.

Телюс также подчеркнул, что «Украине нужна помощь, но расходы на эту помощь должны быть распределены между всеми странами ЕС, а не только прифронтовыми».

При этом позиция Еврокомиссии однозначна: торговая политика относится к исключительной компетенции ЕС, и односторонние действия стран-членов неприемлемы. Об этом ещё в воскресенье, 16 апреля, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Ариана Подеста.

«В такие трудные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения в ЕС», – добавила представительница Еврокомиссии, обращаясь не только к Польше, но и к Венгрии (однако Будапешт 16 апреля заблокировал только импорт украинской сельхозпродукции, сохранив транзит).

При этом уже в среду, 19 апреля, постоянные представители стран-членов ЕС в Брюсселе должны проголосовать за продление беспошлинной торговли с Украиной до июня 2024 года, и не только позиция Венгрии и Польши создаёт для этого серьёзные проблемы. По данным польской радиостанции RMF FM, Польша, Болгария, Венгрия, Словакия, Румыния и Нидерланды представили свои возражения на заседании комитета по вопросам торговой политики ЕС, который 30 марта дал свое заключение относительно продления беспошлинной торговли с Украиной.

Стоит отметить, что из упомянутой шестёрки границу с Украиной имеют только Польша, Венгрия, Словакия и Румыния (а Нидерланды и вовсе сложно назвать «прифронтовой» страной). При этом 17 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна временно останавливает импорт зерна и ряда других продуктов с Украины. Днём ранее министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев сообщил, что его страна «взвешивает возможный запрет импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, учитывая защиту собственных интересов». Никаких заявлений по этому поводу не было только со стороны официального Бухареста, хотя румынские фермеры также протестовали против импорта дешёвой украинской сельхозпродукции, в первую очередь зерна.

Дипломат одной из крупнейших стран ЕС сказал 17 апреля в комментарии RMF FM, что Еврокомиссия должна выступить с каким-то предложением, чтобы, по его словам, «предотвратить ухудшение ситуации». Однако пока такого нового предложения нет.

«Пять или шесть стран не имеют возможности заблокировать решение ЕС о продлении беспошлинной торговли с Украиной, поскольку для этого требуется квалифицированное большинство голосов. Однако, с политической точки зрения, оппозиция со стороны стран, которые в других случаях очень поддерживают Украину, была бы очень плохой для имиджа ЕС из-за солидарности с Украиной, которая борется за свою независимость. Это было бы серьезным нарушением единства ЕС», – приводит радиостанция слова дипломата.

При этом именно портал RMF FM явно используется властями Польши для обоснования их позиции относительно запрета импорта и транзита украинской сельхозпродукции. Вечером в понедельник на нём появилась информация о том, что ещё 23 февраля 2023 года Польша впервые сообщила через Систему раннего предупреждения ЕС о пищевых продуктах и кормах (RASFF), что в пшенице, импортируемой в Польшу с Украины, обнаружены опасные для здоровья человека пестициды. А всего за последние 3 месяца польские власти направили целых 16 уведомлений (больше всех стран-членов ЕС) относительно сельскохозяйственной продукции с Украины, представляющей угрозу для здоровья людей.

«Что касается пшеницы, импортируемой с Украины, я действительно могу подтвердить, что через систему RASFF было сделано несколько уведомлений, в том числе из Польши. Они касались наличия в пшенице запрещенного вещества хлорпирифоса. Страна, обнаружившая загрязнение, действительно может принять решение об отказе от импорта зараженных продуктов», – заявил RMF FM официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмэкер.

К этому времени польское государственное информагентство РАР уже сообщило о том, что прокуратура Подкарпатского воеводства Польши в Жешуве начала расследование возможных нарушений при импорте украинского зерна. По словам представительницы прокуратуры, расследование касается мошеннической схемы, в рамках которой злоумышленники ввели в польских производителей кормов и продуктов питания «относительно страны происхождения зерна, скрывая, что оно было импортировано из Украины как техническое зерно». Также проверяется вопрос введения в заблуждение органов таможенного контроля «путем использования недостоверных документов, в частности налоговых накладных».

А по словам представителя Национальной прокуратуры Польши Лукаша Лапчинского, есть ещё шесть подготовительных производств, касающихся «действий, связанных с импортом зерновых и рапса с Украины». Все они будут переданы в прокуратуру в Жешуве для дальнейшего расследования.

Правда, с расследованием не всё так просто. Прокуратура заявила о том, что польские производители проходят в деле как потерпевшие. При этом СМИ ранее сообщали о том, что среди основных импортёров украинского зерна – польские гиганты продовольственной индустрии Cedrob и Wipasz, близкие к правящей в стране партии «Право и Справедливость» (ПиС).

Именно лидер ПиС Ярослав Качиньский заявил о необходимости запрета на импорт и транзит украинской сельхозпродукции за несколько дней до того, как он был введён. И его заявление, и дальнейшие шаги правительства были восприняты в логике предвыборной кампании – ведь осенью в Польше состоятся парламентские выборы.

Конечно, память у избирателей короткая, однако польские фермеры, на протяжении многих лет голосующие за ПиС, вполне могут вспомнить, что всего год назад Качиньский убеждал: мол, импорт украинского зерна не ударит по их доходам. Но за этот год зерно польского производства упало в цене в два раза, и продолжает дешеветь. То есть обещанные властями компенсации убытки фермеров явно не покроют, а импортёры дешёвого зерна не только не собираются делиться прибылями, но ещё и сами могут встать в очередь за компенсациями как «потерпевшие».

Как написала 17 апреля влиятельная польская газета Rzeczpospolita, решение правительства ПиС о запрете импорта и транзита украинского зерна «катастрофично для авторитета нашей страны». По мнению газеты, оно ведет к «беспрецедентному конфликту» с Евросоюзом и еще раз показывает, что, вопреки всем попыткам правящей партии заявлять о суверенности Польши, реальность говорит о том, что «свободная торговля – это компетенция, которую Варшава уступила Брюсселю».

При этом, как ни парадоксально, Качиньский прямо заинтересован в усилении давления ЕС на Польшу с целью отменить вышеупомянутый запрет. Во-первых, это будет использовано в избирательной кампании ПиС, которая сможет представить себя защитницей поляков от евробюрократов. А во-вторых – отвлечёт внимание от того, что главными выгодоприобретателями импорта дешёвого украинского зерна были близкие к польским властям компании.

Которые, кстати, и от запрета на импорт не особо пострадают, поскольку он будет действовать только до 30 июня, тогда как запасов уже ввезённого с Украины зерна хватит на много месяцев, если не лет. А что оно может оказаться токсичным – так это в Польше, похоже, никого не волнует. Ведь ни в одном из 16 случаев обнаружения опасных пестицидов в украинской пшенице польские власти не воспользовались своим правом запретить ввоз конкретной её партии.