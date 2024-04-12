«Украинское зерно разрушило наш рынок!» – румынские фермеры готовы подняться против правительства

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Массовые протесты румынских фермеров, начавшиеся с начала года и внезапно закончившиеся после того как правительство пообещало решить проблемы демонстрантов, готовы вновь возобновиться.

Лидеры румынских аграриев пришли к выводу: их обманули, сообщает румынское издание ziare.com.

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Штефан Мускэ (на фото), лидер Патриотического союза фермеров, утверждает, что импорт зерна из Украины продолжает ставить румынских производителей на колени:

«После того как мы остановили протесты, ничего не было сделано. Единственное, что сделали те, кто был в правительстве – взяли каких-то «начальников». Позвонили им, устроили, дали кредит из гарантийного фонда. И эти «начальники» отошли в сторону. Я никого не предал и не предам. Я просто хочу бороться, чтобы мне дали право работать».

Румынские фермеры требуют от правительства и министерства сельского хозяйства принять меры по прекращению поставок зерна из Украины и компенсировать им потери от появления на рынке украинского зерна по демпинговым ценам.

«Мы ловили украинские фуры на территории Румынии, фотографировали их, отправляли фотографии министру сельского хозяйства Барбу, он обещал отправить их в агентство по борьбе с мошенничеством, но ничего не было сделано» – возмущены местные производители зерна, которые, кроме всего прочего, пострадали от засухи.

Лидеры румынских аграриев утверждают, что конечная цель правительства – привлечь на местный рынок иностранные инвестиционные группы.

«Они хотят уничтожить наши хозяйства. Зарубежные компании получают деньги от своих правительств. Они будут оснащены всей необходимой техникой и системами орошения, которые мы не можем себе позволить», – говорит Мускэ.

В Румынии началась череда банкротств фермерских хозяйств. В каждом селе на востоке и юге Румынии есть хотя бы одна ферма на продажу или местный аграрий с финансовыми проблемами.

«Ввоз сельхозпродукции из Украины по демпинговым ценам представляет собой опасность уже сегодня, но прежде всего угрозу для будущего. В Румынии оседают зерно и сельхозпродукция из Украины, которая, как изначально говорилось, была предназначена для других регионов мира. Конечно, сельскохозяйственный рынок в Румынии разрушен. Украина не исчезнет с нашей границы. У нее есть хорошие шансы на вступление в Евросоюз. Что мы тогда будем делать? Без прямой поддержки со стороны румынского государства и Евросоюза, с прямыми субсидиями, прямой поддержкой с точки зрения регулирования для румынских фермеров, у наших фермеров нет возможности выжить», – прокомментировала ситуацию лидер Форума профессиональных фермеров и переработчиков Румынии Алина Крецу.