«Украинское зерно заканчивается, Турция возвращается к российскому» – российский аграрий

20.12.2022  11:16 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Зерно, Россия, Турция, Украина


После «зерновой сделки» Турция перестала покупать российское зерно, поскольку переключилась на украинское.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После «зерновой сделки» Турция перестала покупать российское зерно, поскольку переключилась на украинское. Об этом...

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«Мы традиционно отслеживаем рейтинг импортеров по нашим ресурсам. Пока на 19 декабря в течении этого сезона можно констатировать, что Египет вернул лидирующие позиции и находится на первом месте по закупкам. Турция сместилась на второе, Иран уже прочненько на третьем месте обосновался, при том, что изначально стартовал в это сезоне довольно слабенько, не активно закупал, сейчас активизация пошла, и в течении ноября-декабря выбрался на третье место по нашим закупкам», – заявил Злочевский.

Он подчеркнул, что украинские ресурсы зерна близки к своему финалу, что укрепило российский экспорт зерновых в Турцию

«В географической картине небольшие изменения произошли, но они произошли на старте сезона, в связи с тем, что Турция переключилась на украинские закупки из-за «зерновой сделки» и перестала покупать у нас, сейчас уже догоняет упущенные темпы закупок и возвращает свои позиции и вернулась на второе место.

Это связано в основном с тем, что в Украине ресурсы близки к финалу, там всего четыре миллиона тонн пшеницы осталось к отгрузкам из возможных потенциалов, если не наносить ущерб их внутреннему потреблению. Поэтому спрос возвращается на наши отгрузки и это автоматом выводит эту картину», – добавил аграрий.

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