Украинского адвоката осенило, отчего российским соцсетям всё нипочём

28.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Запрет на российские сайты и соцсети на Украине совершенно не лишает украинцев возможности ими пользоваться, а лишь даёт лишний источник наживы для людей в погонах, которые делают громкие заявления о необходимости таких мер.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявил украинский адвокат Тарас Ламах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Те, кто пользовались соцсетями «Одноклассники», «ВКонтакте», они ими и пользуются. То есть, ничего не произошло. И, в действительности, чтобы их запретить, нужно прежде всего выключить возможность иметь так называемый VPN. Все, кто имели те соцсети, 95 процентов пользователей «ОК» и «ВК», они ими и пользуются. Сперва нужно выключить возможность VPN.

А VPN – тут вопрос в чём: платится определённая сумма, которая, я не удивлюсь, если там какие-то люди в погонах, которые делают громкие заявления, а на самом деле контролируют все эти интернет-ресурсы, VPN-ы и так далее. То есть, они их контролируют и снимают какую-то денежку – вот вам и механизм всей этой ситуации», – вскрыл подноготную адвокат.

«Вот тут бы порыться нашим доблестным спецслужбам и разобраться, почему VPN работают на Украине. Я могу поспорить и доказать без проблем, сейчас зайти на любой российский сайт через VPN, но за это я заплачу, условно говоря, какие-то 20-30 долларов в месяц.

А вот эти рассказы за маму Джану, что мы там защищаем, мы оберегаем от каких-то российских агрессоров – да не надо эти басни Лафонтена рассказывать, выключите VPN и уберите оттуда этих людей в погонах, уберите их от контроля за этими сайтами и от возможности получать оттуда бабло, и тогда мы будем разговаривать на равных», – негодует Тарас Ламах.