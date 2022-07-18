Украинского блогера едва не забанили за русофобский фильм

18.07.2022  12:28 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 1151
 
Дзен, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Украинский блогер Александр Рыков получил предупреждение от YouTube, когда попытался выложить на свой канал фильм белорусского режиссера-русофоба Юрия Хащеватского «Этот безумный безумный безумный Русский мир».

Об этом блогер рассказал в ходе своего интервью с режиссером, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский блогер Александр Рыков получил предупреждение от YouTube, когда попытался выложить на свой канал...

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«Я когда выложил на канал фильм «Этот безумный безумный безумный Русский мир», мне с YouTube пришла такая бумага: ай-ай-ай, красный значок, 18+. Как это вы обижаете русских, разжигание межнациональной розни. Теперь будем РПЦ показывать», – сказал Рыков.

Хащеватский возмутился.

«Это глупая политика YouTube. Они, как страус, голову в песок зарывают очень часто, не понимая что никакой русофобии там не было. То, что там снято, это само по себе русофобия. Оно такое и есть», – сказал режиссер.

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