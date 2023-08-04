Украинского боевика разозлил бессмысленный удар Зеленского по Москва-Сити

Атака Москвы украинскими беспилотниками бессмысленна – они наносят ущерба на сумму, меньшую своей стоимости.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Лапина, такими атаками Украина не добьется победы, не поможет выиграть и теоретический выход на границы 1991 года.

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«Два дрона не меняют в корне. Они могут быть наши, могут быть не наши – я даже не знаю, потому что, судя по тому количеству разрушений, то вряд ли нужно было так делать – 500 километров лететь, чтобы в четвертом этаже повыбивало окна. Ну и что мне с того – эта технология, наверное, дороже, чем замена этих окон на четвертом этаже в российской высотке, в которую прилетело. Для меня это еще не является переносом войны на сторону врага.

Выход на границы 91-го года, – так анонсирует нашу победу военно-политическое руководство Украины. Я не считаю, что это – победа. Что, Россия в космос улетит после того, как мы дойдем до границ 91-го года, или у них захлопнется производство ракет? Может быть, у них захлопнется производство дронов?», – негодует Лапин.