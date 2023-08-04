Украинского боевика разозлил бессмысленный удар Зеленского по Москва-Сити

Анатолий Лапин .  
04.08.2023 19:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 888
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Атака Москвы украинскими беспилотниками бессмысленна – они наносят ущерба на сумму, меньшую своей стоимости.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик Игорь Лапин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атака Москвы украинскими беспилотниками бессмысленна – они наносят ущерба на сумму, меньшую своей стоимости....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Лапина, такими атаками Украина не добьется победы, не поможет выиграть и теоретический выход на границы 1991 года.

«Два дрона не меняют в корне. Они могут быть наши, могут быть не наши – я даже не знаю, потому что, судя по тому количеству разрушений, то вряд ли нужно было так делать – 500 километров лететь, чтобы в четвертом этаже повыбивало окна. Ну и что мне с того – эта технология, наверное, дороже, чем замена этих окон на четвертом этаже в российской высотке, в которую прилетело. Для меня это еще не является переносом войны на сторону врага.

Выход на границы 91-го года, – так анонсирует нашу победу военно-политическое руководство Украины. Я не считаю, что это – победа. Что, Россия в космос улетит после того, как мы дойдем до границ 91-го года, или у них захлопнется производство ракет? Может быть, у них захлопнется производство дронов?», – негодует Лапин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть