25.05.2018, Киев, Владимир Гладков

200 просмотров

Украинского депутата возмутили полисмены с раскрашенными лицами

Украинские пограничники в аэропорту Киева встречали делегации футбольных клубов «Реал Мадрид» и «Ливерпуль» с раскрашенными в цвета команд лицами.

Этот факт возмутил нардепа от «Оппоблока» Игоря Шурму, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



«Как могут уважать Украину? Вчера приехала команда «Реал», всемирно известная команда. Люди с состояниями, которые в мире всё видели. Стоят наши пограничники с разукрашенными лицами в цвета клуба. Завтра к нам приедет команда из Африки и вы что, прицепите кольца в нос, в уши и станете с соломой вместо шорт?», – сетует нардеп.

«Во что мы превращаемся?», – задаётся риторическим вопросом Шурма.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте