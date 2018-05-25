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Украинского депутата возмутили полисмены с раскрашенными лицами
Украинские пограничники в аэропорту Киева встречали делегации футбольных клубов «Реал Мадрид» и «Ливерпуль» с раскрашенными в цвета команд лицами.
Этот факт возмутил нардепа от «Оппоблока» Игоря Шурму, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как могут уважать Украину? Вчера приехала команда «Реал», всемирно известная команда. Люди с состояниями, которые в мире всё видели. Стоят наши пограничники с разукрашенными лицами в цвета клуба. Завтра к нам приедет команда из Африки и вы что, прицепите кольца в нос, в уши и станете с соломой вместо шорт?», – сетует нардеп.
«Во что мы превращаемся?», – задаётся риторическим вопросом Шурма.
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Метки: Игорь Шурма, мнение
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